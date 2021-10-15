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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОМОУПРАВЛЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ СТОЛИЦЫ

Новости Пятница, 15 октября 2021 21:43
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СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОМОУПРАВЛЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ СТОЛИЦЫ

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации города Сухум Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями домоуправлений и коммунальных служб города. Он потребовал, чтобы на заявления и обращения горожан в домоуправлениях реагировали незамедлительно.

«Сейчас до 30 заявлений неотработанных, займитесь ими. Когда я вам с резолюцией перенаправляю заявления, потом еще звоню и спрашиваю, на какой стадии решение вопроса. Реагируйте на обращения горожан, не откладывая», – сказал Сурманидзе. Он подчеркнул, что порядок и чистота в столице – один из приоритетов Администрации. Он рассказал, что почти ежевечерне обходит набережную, объезжает микрорайоны города, с тем, чтобы самому воочию увидеть, где и что нужно почистить или починить. Так, обращаясь к представителю «Горсвета», Сурманидзе перечислил на каких улицах перегорели лампы на плафонах, где лежит неубранный строительный мусор и др.

«Расслабляться нельзя, смотрите, наблюдайте, совершайте объезд. Порядок по городу нужно поддерживать круглый год. Туристический сезон смогли выдержать в чистоте. Но и сегодня нужно ее поддерживать», – сказал он.

Замглавы города также поднял вопрос и о незаконных постройках в столице. Он отметил, что нужны предупреждающие меры, и действовать следует на опережение, так как постфактум, когда уже возведено здание, бороться с нарушителями будет сложнее. «Откуда не возьмись, появляются брат, сват, группа поддержки, предъявляются какие-то бумаги, и, кажется, что невозможно превозмочь все их аргументы. Но главенствовать должен закон», – подчеркнул Автандил Сурманидзе.

На совещании отмечалась необходимость устранения стихийных свалок строительного мусора. Мониторить их появление в микрорайонах города должны сотрудники домоуправлений на местах.

«Если человек делает ремонт на полмиллиона, то ему не должно быть сложно вызвать машину с мусорным контейнером за 2 тысячи рублей», – заметил замдиректора Департамента ЖКХ Руслан Авидзба. 

Новый район – самый большой микрорайон Сухума, и больше стихийных свалок и строительного мусора появляется там. Поэтому помимо городских коммунальных служб уборкой территории занимается и субподрядчик.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 15 октября 2021 21:49

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