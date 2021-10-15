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Абхазия Информ

ГЛАВВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ: БЛАГОДАРЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА МЫ ИМЕЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

Новости Пятница, 15 октября 2021 22:00
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ГЛАВВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ: БЛАГОДАРЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА МЫ ИМЕЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. Сухумская станция скорой помощи несет нагрузку как республиканское медицинское учреждение, сказал главный врач скорой помощи Аслан Джопуа, выступая на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра Александра Анкваба.

«Скорая помощь со всех районов привозит пациентов и в «Айтар», и в инфекционную больницу и другие медучреждения Сухума, потом распределяют и возим уже и в Гудауту и дальше. В связи с этим обслуживаем не только жителей Сухума и Сухумского района, но и пациентов из других городов и районов страны», – отметил Джопуа. 

Касаясь динамики работы, он сообщил, что если в прошлом году обслужили 1066 человек на дому и 1733 человек доставили в разные медучреждения, то за десять месяцев этого года таких цифр уже достигли.

«Что касается людей, которые проходят лечение дома, течение их болезни контролируется. Мы с участковыми врачами ведем мониторинг их сатурации, температуры, все необходимые манипуляции проводим на дому. По необходимости решаем вопросы госпитализации в оперативном порядке», – сказал Аслан Джопуа.

По словам главврача, при содействии администрации столицы Сухумская станция скорой помощи обеспечена всем необходимым.

«Благодаря администрации города Сухум мы имеем все необходимое – средства защиты, медикаменты, топливо, новые машины недавно получили, кислородные системы в них доработаны и к работе готовы полностью», – сказал Джопуа.

На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса премьер-министр Александр Анкваб положительно оценил работу администрации Сухума, поддерживающей медучреждение.

«Знаем, что столица с этим справится. Положительная роль столицы нам известна, и не только в этих делах», – подчеркнул Анкваб.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 15 октября 2021 22:19

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