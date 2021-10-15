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Абхазия Информ

ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОСОБИЙ И ВЫПЛАТ

Новости Пятница, 15 октября 2021 22:16
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ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОСОБИЙ И ВЫПЛАТ

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. 11 октября глава Администрация города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение о ликвидации Управления социального обеспечения. Упразднение управления – это структурное изменение ведомства и никак не скажется на получателях пособий и выплат.

«Администрация города Сухум продолжает деятельность по вопросам соответствия законодательства Республики Абхазия. В связи с этим главой Администрации Сухума было подписано распоряжение о ликвидации Управления социального обеспечения. Для всех категорий граждан, которые получали пособия и выплаты от Управления социального обеспечения, эти все выплаты сохранятся. Ликвидация управления никак не скажется на получателях пособий и выплат», – сказал заместитель главы Администрации города Сухум Астамур Ашуба. 

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 15 октября 2021 22:18

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