ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОСОБИЙ И ВЫПЛАТ

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ. 11 октября глава Администрация города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение о ликвидации Управления социального обеспечения. Упразднение управления – это структурное изменение ведомства и никак не скажется на получателях пособий и выплат.

«Администрация города Сухум продолжает деятельность по вопросам соответствия законодательства Республики Абхазия. В связи с этим главой Администрации Сухума было подписано распоряжение о ликвидации Управления социального обеспечения. Для всех категорий граждан, которые получали пособия и выплаты от Управления социального обеспечения, эти все выплаты сохранятся. Ликвидация управления никак не скажется на получателях пособий и выплат», – сказал заместитель главы Администрации города Сухум Астамур Ашуба.



Об этом сообщает сайт столицы.