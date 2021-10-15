ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 160 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 637 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 160 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ – 33, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 98 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.