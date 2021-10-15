ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 160 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 октября 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 637 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 160 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ – 33, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 98 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 67 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29656 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24608 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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