ДЕЛО КАРИМА САИДОВА НАПРАВЛЕНО В СУД

Согласно материалам уголовного дела гражданин Саидов, имея умысел на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, в мае 2021 года, находясь на территории Российской Федерации, посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет» через мобильное приложение «Telegram» вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом под псевдонимом «Хадис» с целью организации незаконного оборота наркотических средств на территории Республики Абхазия.

Сухум. 18 октября 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД РА окончено расследование и с утверждением Генеральной прокуратуры РА направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении Саидова Карима Абуталимовича.

За распространение наркотического вещества Саидову было предложна оплата в размере 600 рублей за каждую сделанную «тайную закладку».

Во исполнении совместного преступного умысла в 10-х числах августа 2021 года Карим Саидов приехал в Республику Абхазия и заселился в гостевой дом в городе Новый Афон, где прожил пять дней, после чего переехал в город Сухум, где так же заселился в гостевой дом. Затем, используя переданные координаты геолокации, примерно в 11:00 часов 26 августа 2021 года в городе Сухум на пересечении улиц Аидгылара и 4 Марта нашел место «тайной закладки» с наркотическим средством «метадон» весом не менее 15,964 грамм, то есть незаконно приобрел и хранил указанное наркотическое средство в особо крупном размере. И, продолжая реализацию преступного умысла, начал сбыт данного наркотического вещества.

Как ранее сообщалось, 27 августа текущего года сотрудниками УКОН МВД РА в результате проведённых оперативных мероприятий последний был задержан. В ходе личного досмотра у вышеназванного гражданина сотрудниками милиции изъяты 12 заизолированных свёртков с наркотическим веществом. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении задержанного, Саидов указал места сделанных им ранее «тайных закладок», в результате чего изъяты еще два свертка с аналогичным веществом. По месту временного проживания задержанного были обнаружены и изъяты еще 26 аналогичных свертков с расфасованным в них наркотическим средством «метадон». Общая масса изъятого у Карима Саидова наркотического средства «метадон» составила 15.964 грамма.

Таким образом, Саидов Карим Абуталимович совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА, квалифицирующими признаками которого являются: незаконные приобретение, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение гражданина Саидова во вменяемом ему преступлении содержит постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемого с фотографиями мест сделанных закладок, а так же непосредственно вещественные доказательства и показания обвиняемого, который в содеянном чистосердечно раскаялся и вину свою признал полностью.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.