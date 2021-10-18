ГОСАНСАМБЛЬ «КАВКАЗ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СИНЕГОРЬЕ»

«От имени Министерства культуры Республики Абхазия приветствую всех участников и гостей XI международного фестиваля национальных культур «Синегорье».

На протяжении многих лет фестиваль выполняет важную миссию, способствуя укреплению единого культурного пространства, а также развитию сотрудничества между разными странами.

Уверен, что фестиваль пройдет, как всегда, с большим успехом, оставит у всех самые добрые впечатления.

От всей души желаю участникам неиссякаемого источника вдохновения, а гостям - ярких эмоций!»

Талантливые мастера народного творчества представили зрителям лучшие образцы традиционной фольклорной культуры своих стран.

Первый фестиваль национальных культур «Синегорье» состоялся в Челябинске в 2005 году, сразу заявив о себе как о масштабном фольклорном форуме.