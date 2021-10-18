ВНИМАНИЕ – ВАКАНСИЯ!

Сухум. 18 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия объявляет конкурс на замещение вакантной должности пресс-секретаря в МНС РА. Обязательные требования к кандидатам:

3. Знание ПК, программ Exel, Word;

4. Грамотность, коммуникабельность.

Опыт работы приветствуется.

Резюме принимаются на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , либо в отдел кадров МНС РА. Тел. 8 (840) 226-97-03, +7 (940) 907-97-03.