 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВНИМАНИЕ – ВАКАНСИЯ!

Новости Понедельник, 18 октября 2021 12:28
Оцените материал
(0 голосов)
ВНИМАНИЕ – ВАКАНСИЯ!

Сухум. 18 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия объявляет конкурс на замещение вакантной должности пресс-секретаря в МНС РА. 
Обязательные требования к кандидатам: 

1.     Наличие высшего образования; 
2.     Знание абхазского языка; 

3.     Знание ПК, программ Exel, Word; 

4.     Грамотность, коммуникабельность. 

Опыт работы приветствуется. 

Резюме принимаются на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , либо в отдел кадров МНС РА. Тел. 8 (840) 226-97-03, +7 (940) 907-97-03.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 18 октября 2021 12:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОСАНСАМБЛЬ «КАВКАЗ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СИНЕГОРЬЕ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.