ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТОПОВЫХ ОТЕЛЕЙ В АБХАЗИИ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ БЛИЗКА К 100%
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, загрузка топовых объектов размещения в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100-процентной, сообщает АТОР.
Абхазия – одно из немногих направлений, куда не требуется сертификат о вакцинации или ПЦР тест, а в Краснодарском крае с лета действуют антиковидные ограничения. Именно поэтому, по мнению представителей туротрасли, путешественники предпочитают бронировать путевки в соседнюю страну, а не в Сочи или Адлер. Туры в Абхазию на ноябрь можно будет приобрести за 2,8 тысячи рублей на двоих.
Почти все номера в объектах размещения Абхазии, представляющих санаторно-курортное лечение и SPA-процедуры, уже заняты. В «обычных» отелях и гостиницах дефицита пока нет, однако загрузка уже выше, чем в последние два года, отмечают эксперты.
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