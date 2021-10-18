 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТОПОВЫХ ОТЕЛЕЙ В АБХАЗИИ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ БЛИЗКА К 100%

Новости Понедельник, 18 октября 2021 12:37
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТОПОВЫХ ОТЕЛЕЙ В АБХАЗИИ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ БЛИЗКА К 100%

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, загрузка топовых объектов размещения в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100-процентной, сообщает АТОР.

Абхазия – одно из немногих направлений, куда не требуется сертификат о вакцинации или ПЦР тест, а в Краснодарском крае с лета действуют антиковидные ограничения. Именно поэтому, по мнению представителей туротрасли, путешественники предпочитают бронировать путевки в соседнюю страну, а не в Сочи или Адлер. Туры в Абхазию на ноябрь можно будет приобрести за 2,8 тысячи рублей на двоих. 

Почти все номера в объектах размещения Абхазии, представляющих санаторно-курортное лечение и SPA-процедуры, уже заняты. В «обычных» отелях и гостиницах дефицита пока нет, однако загрузка уже выше, чем в последние два года, отмечают эксперты.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 18 октября 2021 12:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВНИМАНИЕ – ВАКАНСИЯ! РОССИЯНИН НАЗВАЛ АБХАЗИЮ БЕДНЕЙШЕЙ СТРАНОЙ И РАССКАЗАЛ ОБ ОПАСНОСТЯХ КУРОРТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.