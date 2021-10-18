ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТОПОВЫХ ОТЕЛЕЙ В АБХАЗИИ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ БЛИЗКА К 100%

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По словам туроператоров, загрузка топовых объектов размещения в Абхазии на ноябрьские праздники близка к 100-процентной, сообщает АТОР.

Абхазия – одно из немногих направлений, куда не требуется сертификат о вакцинации или ПЦР тест, а в Краснодарском крае с лета действуют антиковидные ограничения. Именно поэтому, по мнению представителей туротрасли, путешественники предпочитают бронировать путевки в соседнюю страну, а не в Сочи или Адлер. Туры в Абхазию на ноябрь можно будет приобрести за 2,8 тысячи рублей на двоих.