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Абхазия Информ

РОССИЯНИН НАЗВАЛ АБХАЗИЮ БЕДНЕЙШЕЙ СТРАНОЙ И РАССКАЗАЛ ОБ ОПАСНОСТЯХ КУРОРТА

Новости Понедельник, 18 октября 2021 12:51
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РОССИЯНИН НАЗВАЛ АБХАЗИЮ БЕДНЕЙШЕЙ СТРАНОЙ И РАССКАЗАЛ ОБ ОПАСНОСТЯХ КУРОРТА

Сухум. 18 октября 2021. Абхазия-Информ. Россиянин отдохнул в Абхазии, перечислил плюсы и минусы курорта, а также порассуждал, зачем сюда приезжают путешественники. Его отзыв разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен». (подробнее – по ссылке. – АИ)

Автор статьи назвал Абхазию «беднейшей, но очень красивой» страной. Он рассказал о разбитых дорогах, отсутствии инфраструктуры и перебоях с электричеством.

«Местные жители, мягко говоря, не очень трудолюбивые, попивают вино и ждут пока кто-нибудь придет и все исправит...» — отметил он и добавил, что лучше не разговаривать с таксистами на границе из-за их навязчивости.

Также он предупредил читателей об опасностях, с которыми может столкнуться турист. По его словам, в стране процветает воровство – местные преступники разбивают стекла у машин с иностранными номерами и выносят содержимое.

Тем не менее, несмотря на недостатки, путешественник остался доволен поездкой. Отдельно он упомянул вкусное мороженое в стаканчике и газированные напитки, которые были «как в детстве». Кроме того, ему понравились местные блюда, которые подавали большими порциями: копченый сыр, вяленое мясо и пироги.

Ранее в октябре россиянка съездила в автомобильное путешествие по Абхазии и рассказала об опасностях местных дорог. По ее словам, туристам нужно опасаться водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения – абхазцы часто нарушают скоростной режим и не включают поворотники. Также она предупредила об огромном количестве лежачих полицейских на дорогах.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 18 октября 2021 13:12

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