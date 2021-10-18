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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАПУСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗЕРВИСТОВ И ИХ ЛИЧНОГО ОРУЖИЯ

Новости Понедельник, 18 октября 2021 13:08
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В АБХАЗИИ ЗАПУСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗЕРВИСТОВ И ИХ ЛИЧНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 18 октября 2021. Абхазия-Информ. Объявлено о готовности инструкций, выпущенных министерством обороны Абхазии, о постановке на учет незарегистрированного оружия и определения статуса резервиста, а также о начале регистрации резервистов и их личного стрелкового оружия.

Закон «Об оружии» Республики Абхазия, вступил в силу 1 марта 2021 года, в течение 12 месяцев с вступления закона в силу, все владельцы оружия должны придать ему правовой статус и зарегистрировать либо в Министерстве обороны, либо в Министерстве внутренних дел Абхазии. В связи с тем, что процесс регистрации идет медленно, из-за наличия у населения вопросов и недопониманий, Минобороны выпустило инструкции, разъясняющие порядок процедуры и права граждан.

Начальник службы вооружения Минобороны Абхазии Александр Бабанов сказал, что граждане Абхазии опасаются, что данная процедура приведет к тому, что оружие будет изъято, поэтому ведомство сделало разъясняющие инструкции.

«Мы не собираемся это оружие изымать, нам нужно довести это до законного порядка», - сказал Бабанов.

Иметь оружие в Абхазии могут резервисты ВС Абхазии, зарегистрированные в военных комиссариатах по месту жительства и прикрепленные к территориальным подразделениям армии.

МВД будет иметь криминалистические образцы гильзы и пули на каждую единицу оружия, информация же о владельце оружия и месте жительства будет только в распоряжении Генштаба Абхазии, который может предоставить её по официальному запросу, в случае участия данного оружия в противоправных действиях.

«Резервисты действующего резерва, это те резервисты, которые имеют оружие, зарегистрированное в генеральном штабе и состоят на учете в территориальном подразделении резерва, так прописано в законе», - сказал Илья Гамисония, начальник управления кадров министерство обороны Абхазии.

Данная мера касается автоматов, пулеметов и гранатометов, по пистолетам пока не принято решения, процедура согласования еще не завершена. Причем совершенно не важно, откуда у владельца оружие, он становится его пожизненным обладателем с правом наследования, при условии что наследник также является резервистом ВС Абхазии.

«Все другие лица, имеющие боевое стрелковое оружие, идут по совершенно другой статье. Будут его регистрировать в МВД, или же идут к военному комиссару, определят свое положение в резерве, это уже другой вопрос»,  - добавил Гамисония.

Согласно закону, резервист имеет право хранить оружие дома для защиты родины в случае военной агрессии против Республики Абхазия.

Первыми, после введения процедуры регистрации резервистов и их оружия, регистрацию прошли депутаты парламента Илья Гуния, Саид Харазия и Ашот Миносян.

https://rossaprimavera.ru/news/b223445d

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 октября 2021 13:13

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