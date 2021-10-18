ВЕРХОВНЫЙ СУД НАШЕЛ В ДЕЙСТВИЯХ ГАРРИ КОКАЯ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 18 октября 2021. Абхазия-Информ. Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия 18 октября 2021 года в составе председательствующей Эсмы Корсая , судей Романа Кварчия и Лии Адлейба удовлетворила представление Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая.

