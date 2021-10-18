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Абхазия Информ

ВЕРХОВНЫЙ СУД НАШЕЛ В ДЕЙСТВИЯХ ГАРРИ КОКАЯ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Новости Понедельник, 18 октября 2021 19:15
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ВЕРХОВНЫЙ СУД НАШЕЛ В ДЕЙСТВИЯХ ГАРРИ КОКАЯ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 18 октября 2021. Абхазия-Информ. Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия 18 октября 2021 года в составе председательствующей Эсмы Корсая , судей Романа Кварчия и Лии Адлейба удовлетворила представление Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая. 

Согласно представлению Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в действиях депутата Гарри Кокая по инциденту, имевшему место 30 сентября т.г. на набережной г.Сухум, наличествуют признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, принимается Генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Основания и мотивы принятого решения неизвестны , так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 18 октября 2021 19:18

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