ВЕРХОВНЫЙ СУД ДАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ АЛМАСХАНА АРДЗЫНБА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия 18 октября 2021 года в составе председательствующей Лии Адлейба , судей Романа Кварчия и Эсмы Корсая удовлетворила представление Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания -Парламента Республики Абхазия Алмасхана Ардзынба.

Согласно представлению Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в действиях депутата Алмасхана Ардзынба, производившего выстрелы в ночь на 1 октября текущего года у здания МВД Республики Абхазия в городе Сухум наличествуют признаки преступления предусмотренных ч.1 ст.207 (хулиганство) и ч.1 ст.217 ( незаконное приобретение , хранение и ношение оружия ) уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, принимается Генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Основания и мотивы принятого решения неизвестны , так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.