ВЕРХОВНЫЙ СУД ДАЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ В ДЕЙСТВИЯХ АЛМАСХАНА АРДЗЫНБА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Сухум. 18 октября 2021. Абхазия-Информ. Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия 18 октября 2021 года в составе председательствующей Лии Адлейба , судей Романа Кварчия и Эсмы Корсая удовлетворила представление Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания -Парламента Республики Абхазия Алмасхана Ардзынба.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, принимается Генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
Основания и мотивы принятого решения неизвестны , так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.
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