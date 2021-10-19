ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 29972 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 19 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 18 октября проведено у 505 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 151 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ – 34, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 96 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
За два дня в Гудаутской ЦРБ скончались три пациента , мужчины 72, 69 и 64 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29972 человека. Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 24817 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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