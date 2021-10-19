РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ ЧЕРКЕССКА
Сухум. 19 октября 2021. Абхазия-Информ. Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал посетил город Черкесск.
Председатель ОО «Союза абхазских добровольцев КЧР» Мурат Жиров и Рисмаг Аджинджал обсудили текущие вопросы по линии взаимодействия и совместной работы, уделив внимание всем сторонам как и отрицательным явлениям, наметив тем самым точки соприкосновения для дальнейшей плодотворной работы.
Не обошли стороной и событие произошедшее на Сухумской набережной в ночь Дня Победы Отечественной войны народа Абхазии. При этом, отмечалось, что добровольцы не станут вмешиваться в ситуацию и тем более политизировать её, но осуждают действия сотрудников абхазской милиции.
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