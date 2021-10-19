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Абхазия Информ

РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ ЧЕРКЕССКА

Новости Вторник, 19 октября 2021 11:01
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РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ ЧЕРКЕССКА

Сухум. 19 октября 2021. Абхазия-Информ. Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал посетил город Черкесск.

Председатель ОО «Союза абхазских добровольцев КЧР» Мурат Жиров и Рисмаг Аджинджал обсудили текущие вопросы по линии взаимодействия и совместной работы, уделив внимание всем сторонам как и отрицательным явлениям, наметив тем самым точки соприкосновения для дальнейшей плодотворной работы.

Не обошли стороной и событие произошедшее на Сухумской набережной в ночь Дня Победы Отечественной войны народа Абхазии. При этом, отмечалось, что добровольцы не станут вмешиваться в ситуацию и тем более политизировать её, но осуждают действия сотрудников абхазской милиции.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 19 октября 2021 11:02

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