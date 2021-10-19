ИТОГИ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В МОСКВУ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Это масштабная программа, в которую включены проекты по многим направлениям. Одна из составных частей программы – мероприятия по осуществлению государственной поддержки отраслей экономики, в частности - малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и промышленности.

За время визита (с 8 по 16 октября) глава республики встретился с рядом высокопоставленных российских чиновников и обсудил с ними широкий круг вопросов. Главным вопросом стало обсуждение параметров новой программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года.

Также программа предусматривает финансовую помощь в целях повышения заработной платы основным категориям бюджетников.

«Такое повышение ежегодно осуществляется. Эту работу необходимо продолжит. Мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы выйти в 2025 году на уровень средней заработной платы Краснодарского края, а это порядка 40 тысяч рублей», – сказал Аслан Бжания.

Еще одна важная часть программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года – увеличение параметров «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА». Сейчас Инвестпрограмма предусматривает финансирование в объеме 1 млрд 350 млн рублей в год. Новая программа социально-экономического развития Абхазии включает в себя создание системы администрирования налогов с применением цифровых технологий.

«На это тоже требуется существенная сумма денег, но это даст ощутимый экономический эффект в плане администрирования и сбора налогов и таможенных поступлений», – отметил президент.

Еще один вопрос, который является составной частью программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года – это льготно кредитование бизнеса.

«Такая программа у нас уже работала несколько лет назад. Ее объемы были 1 млрд 200 млн рублей. Сейчас мы ставим перед российской стороной вопрос о существенном увеличении этих параметров», – сказал Бжания.

Также на встречах в Москве обсуждались вопросы энергетики, связанные с реализацией отдельных пунктов «дорожной карты». Это обойдется примерно в 4,7 млрд рублей. Эта сумма предусматривает ряд мероприятий, в том числе приобретение и установку приборов учета потребления электроэнергии для всех потребителей, которых в Абхазии насчитывается около ста тысяч. Примерная стоимость этого проекта 2 млрд рублей. Остальные средства будут направлены на ремонт электросетевого хозяйства.

«Речь не идет о масштабной реконструкции, речь о том, что в ближайшее время нам необходимо вывести энергетику из состояния кризиса. И эти мероприятия позволят сделать так, чтобы энергосистема работала в безаварийном режиме, и мы сможем осуществить контроль над потребляемой электроэнергией», – отметил глава республики.

Также в Москве поднимался вопрос о создании технопарка для тех, кто занимается добычей криптовалют, чтобы освободить энергосистему страны от лишней нагрузки.

«Эта работа идет. Мы продвинулись в этом ключе. Окончательные решения должны быть приняты по данному вопросу в октябре-ноябре», – сказал Бжания.

Отдельно со всеми руководителями, с которыми проходили встречи в Москве, обсуждались и инфраструктурные проекты, в их числе и проект запуска Сухумского аэропорта.

«Мы вышли на уровень подписания договора. Деньги выделены. Инвестор на этой неделе проводит тендер для компаний-проектировщиков. Проект реконструкции аэропорта, прошедший экспертизы, будет готов к октябрю 2022 года», – отметил Бжания.

Примерно на такой же стадии находится и проект по газификации Абхазии, где уже все готово к подписанию договора с проектным институтом. Президент встречался в Москве с руководителем проектного института и сообщил, что подписание соглашения произойдет в ближайшие несколько недель.

Еще один важный вопрос, который поднимался на встречах в Москве, связан с упрощением перехода российско-абхазской границы для граждан РФ и Абхазии.

«Мы поднимали вопрос о необходимости сделать так, чтобы наши граждане и граждане РФ быстрее и комфортнее проходили эту границу. Понимание есть. Необходимо подготовить ряд документов, поскольку решение данного вопроса зависит от многих ведомств. Этот вопрос, помимо всего прочего, имеет отношение к обеспечению безопасности, поэтому есть определенная процедура ее необходимо пройти. Самое главное, что те руководители в России, с которыми мы встречались, понимают, что эту проблему необходимо решить», – сказал президент Аслан Бжания.

Он сообщил, что в Москве проходило обсуждение и готовящегося к подписанию соглашения между правительством России и Абхазии о деятельности на территории Абхазии российских юридических лиц, осуществляющих инвестиции в республику. Речь идет о преференциях, на которые они могут рассчитывать и которые будут им предоставлены.

«Этот документ будет подписан уже в этом году и создаст реальные дополнительные условия для привлечения российских инвестиций в экономику Абхазии, а это стратегически важная задача», – подчеркнул глава государства. Бжания добавил, что по всем вопросам, обсуждавшимся в Москве, есть продвижение и достигнуто понимание.

Он также отметил, что Инвестпрограммы предусматривают трехлетний формат, текущая завершается в этом году. Новая программа будет гораздо масштабнее и охватит больше областей.

«То, что пытаемся сделать мы, это не только Инвестпрограмма, это программа развития. Она более масштабная и по охвату мероприятий, которые в ней заложены и по финансовым показателям. Надеюсь, нам все удастся сделать», – сказал глава Абхазии.

Также в Москве Аслан Бжания встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На встрече не только вопросы военного и военно-технического взаимодействия, но и ряд инфраструктурных проектов, имеющих важное значение и для развития экономики, и для обеспечения безопасности нашего государства. В их числе – аэропорт, строительство автомобильной дороги и ремонт двух тоннелей в Кодорском ущелье, реконструкция моста через реку Гумиста.

Об этом сообщает сайт главы государства.