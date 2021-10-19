ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ 30198 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 19 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 836 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 226 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 19 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ – 34, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30198 человека. Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 25117 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.