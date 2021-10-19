ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ 30198 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 19 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 836 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 226 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 19 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, в Гагрской ЦРБ – 34, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.