ТРИ ГОДА ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВМЕСТО 50 ЛЕТ

«Это фирма много работ проводила в городе. Первая работа была от улицы Аидгылара до резервуара по улице Папаскир. Там проблем нет, уже столько лет прошло. Работы были проведены в 2011-2012 гг. Они также укладывали канализацию, там тоже нет проблем. Я не знаю, что произошло именно на участке улицы 4 марта, может труба некачественная попалась. Сейчас однозначно сказать, что именно они плохо сделали, я не могу, нужна экспертиза», – рассказал в интервью Абхазскому телевидению Мираб Анкваб.

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Главный инженер МУП «Водоканал» Администрации г. Сухум Мираб Анкваб знаком с работами фирмы «СЭНС» в Абхазии и отмечает, что она производила качественные работы. Но аварии на проложенном водопроводе по улице 4 марта происходят уже четвертый раз.

О необходимости проведения экспертизы отметил и заместитель начальника Департамента ЖКХ Администрации столицы Руслан Авидзба.

«Для того, чтобы определить непосредственно причину разрыва шва, надо делать экспертизу. Но, на первый взгляд, стык разошелся, где эти трубы были спаяны. Планируем экспертизу, потому что это не первый участок трубы по улице Имама Шамиля до улицы Джонуа, где происходят аварии. Фактически четвёртый раз наши службы становятся на эти участки ремонтировать», – сообщил Руслан Авидзба.

Фирма «СЭНС», производившая работы, ликвидирована в 2019 году. Главный инженер МУП «Водоканал» отметил, что когда в 2016 году фирма выиграла объявленный министерством экономики Абхазии тендер на проведение водопровода по улице 4 марта, они давали гарантию всего на три года.

«В договоре было указано 3 года гарантийного срока. Он уже истёк, и предъявлять что-либо после гарантийного срока некому, хотя до этого тоже, во время гарантийного срока, мы ремонтировали этот участок», – сказал Мираб Анкваб.

Столичный «Водоканал» в 2016 году давал 50 лет гарантийного срока для водопровода по улице 4 марта, но он проиграл конкурс. Представители «Водоканала» тогда высказали сомнение, что Минэкономики провело конкурс честно.

Директор предприятия Тенгиз Квициния отметил, что среди членов комиссии не было ни одного инженера, компетентного в вопросах подземных коммуникаций. «Как мне рассказали, мы проиграли в пункте стоимости работ. Но есть ведь сметная документация. Мы согласились, что в эту сметную стоимость мы вложимся, справимся. А фирма «СЭНС» и «Абхазстрой» указали, что за меньшую стоимость они могут эти работы выполнить. Там, оказывается, по баллам же оценивается, этот пункт в 20 баллов оценивался. Мы еще написали, что срок гарантии мы даем 50 лет, они написали там, допустим, 3 года. Но этот пункт оценивался в 10 баллов. И в этих баллах мы проиграли. Хотя, если посмотреть, смета была сделана из расчетов необходимости, а если занижаешь цену, значит, на каких-то функциях надо будет у себя в работе сэкономить. Мы на это не пошли», – сказал тогда в интервью «Абаза-ТВ» ныне экс-директор МУП «Водоканал» Тенгиз Квициния.

Он также отметил: «Все удивляются, так как мы балансосодержатели. Мы и дефектные акты, и маршруты, и схемы, все заказчику предоставляли с таким результатом, что получим работу. Я и в комиссии присутствовал по инвестиционной программе, когда из Москвы, из России приезжали, они говорили: «Да, «Водоканал», если обладает такой техникой, таким инженерным составом, то конечно лучше ему отдать эту работу, потому что они как балансосодержатели, более качественно выполнят работы и в дальнейшем будет лучше. Однако, по этому тендеру мы ни одну работу не получили. Мы не согласны!»

Гендиректор фирмы «СЭНС» Вадим Кучуберия тогда пояснил, что снижение стоимости работ – это распространенный и вполне легальный метод борьбы за подряд. При этом на качестве работ такое снижение отражаться не должно.

«Я могу занизить цену − у меня своя техника. Люди участвуют в тендере, не имея вообще ничего, потом бегут занимать технику, а она дорого стоит. Естественно, он уже не может вписаться. Я могу кое-что скинуть, я могу где-то ужаться, это я могу, это я сам сознательно делаю. Не потому что, лишь бы выиграть. Лишь бы выиграть, а потом? Поэтому тут разные понятия, у меня просто база сильная, поэтому имею право... Вот и все», – подчеркнул Кучуберия.



Об этом сообщает сайт столицы.