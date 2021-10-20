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Абхазия Информ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Новости Среда, 20 октября 2021 13:21
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась очередная видеоконференция с Республикой Никарагуа, на которой с обеих сторон присутствовали представители министерств культуры, образования и спорта.

На повестке дня – обсуждение текущего взаимодействия между министерствами, а также разработка плана мероприятий на 2022 год.

Глава МИД Абхазии Даур Кове подчеркнул, что взаимодействие между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа традиционно проходит в хорошем темпе. Он отметил, что в ближайшее время все предложения по взаимодействию будут сформированы, а проект плана мероприятий на 2022 год будет направлен на согласование никарагуанской стороне.

Коллеги из Никарагуа выразили готовность и намерение продвигаться по всем намеченным пунктам сотрудничества и, в свою очередь, представили на согласование список культурных и спортивных мероприятий, а также проекты в области образования, в которых в ближайшее время может наметиться активное взаимодействия двух стран.

Представители министерств образования, культуры и спорта Республики Абхазия высказались за более тесное взаимодействие в рамках плана мероприятий на 2022 год, отметив что сотрудничество в соответствующих областях поможет построить новые пути взаимодействия между республиками.

Сторонами была высказана необходимость в скорейшем времени учреждения полноценного Посольства Республики Абхазия в Республике Никарагуа, для более эффективного сотрудничества по всем направлениям.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 20 октября 2021 13:40

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