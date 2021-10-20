ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ УЧАСТВОВАЛА В МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ В СОЧИ

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. В Летнем театре были показаны две программы, которые познакомили зрителей с шедеврами инструментальной и хоровой русской музыки, такими как Первый струнный квартет П. Чайковского, хоровые сочинения Д. Бортнянского, П. Чеснокова, а также с современными произведениями С. Екимова, А. Танонова, Л. Квинт. Звучала русская поэзия Г. Державина, А. Майкова, А. Пушкина, М. Лермонтова. Героем первого дня стал легендарный сочинский Квартет имени С. В. Рахманинова, который перешагнул свой 40-летний рубеж. В программе приняли участие лауреат международных конкурсов сопрано Мария Челмакина, актриса Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера Республики Абхазия Мадлена Барциц.

Фестиваль приурочен к 800-летию со дня рождения великого благоверного князя Александра Невского, и кульминационным событием проекта стала сочинская премьера музыкально-драматической программы «Сказание об Александре Невском». Этот концерт-спектакль, показанный в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Белгороде, везде имел оглушающий резонанс.

«Музыкально-драматическая программа «Сказание об Александре Невском» знакомит с ключевыми событиями из жизни святого благоверного князя и расширяет наше представление об этой фигуре, позволяя представить его не только как артефакт русской истории, но и как индивидуальность», – рассказывает автор сценария и режиссер-постановщик, лауреат Премии Правительства Москвы Петр Татарицкий.

Все человеческие чувства – от скорби, мольбы до ликования, героики – нашли выражение в человеческом голосе, в пении солистов и мощи сводного хора. Силы Государственной хоровой капеллы Абхазии объединились с Камерным хором Московской консерватории под руководством известного дирижера, профессора Александра Соловьёва.

«Для Камерного хора Московской консерватории особенно ценно приглашение выступить в Сочи в год 90-летия со дня рождения основателя коллектива – известного дирижера Б.Г. Тевлина, который много сделал для поддержки певческой культуры здесь и был удостоен звания почетного гражданина Сочи», – подчеркнул дирижер, профессор Александр Соловьёв.

Вместе с оркестром народных инструментов «Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко под управлением Григория Михайлова выступила органистка, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая – автор идеи «Сказания об Александре Невском».

Первый фестиваль русской музыки прошел при поддержке Управления культуры Администрации города Сочи. Организаторы считают, что фестиваль надо делать ежегодно: впереди знаковые юбилейные даты: в 2022 году россияне отметят 350 лет со дня рождения Петра I, 150 лет со дня рождения Александра Скрябина, а 2023 год объявлен Президентом РФ Годом Музыки и планируется широко отмечать 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова.