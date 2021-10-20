ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

По словам главы Минтуризма, туристический поток в нынешнем году существенно вырос, наблюдается интерес к отдыху в Абхазии.

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, в рамках рабочей поездки в Москву провёл ряд встреч с представителями бизнес-сообщества, по привлечению инвестиций в туристическую отрасль.

«В текущем курортном сезоне республику посетили более 1,5 миллионов туристов. Это безусловно отражается на желании инвесторов сотрудничать с туристическим бизнесом. Мы намерены работать в этом направлении», – заявил Хишба.

В ходе поездки также состоялась встреча министра туризма с президентом, основателем и основным владельцем группы компаний «PEGAS Touristik» Рамазаном Акпынар.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.