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Абхазия Информ

ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Новости Среда, 20 октября 2021 13:35
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ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, в рамках рабочей поездки в Москву провёл ряд встреч с представителями бизнес-сообщества, по привлечению инвестиций в туристическую отрасль.

По словам главы Минтуризма, туристический поток в нынешнем году существенно вырос, наблюдается интерес к отдыху в Абхазии.

«В текущем курортном сезоне республику посетили более 1,5 миллионов туристов. Это безусловно отражается на желании инвесторов сотрудничать с туристическим бизнесом. Мы намерены работать в этом направлении», – заявил Хишба.

В ходе поездки также состоялась встреча министра туризма с президентом, основателем и основным владельцем группы компаний «PEGAS Touristik» Рамазаном Акпынар.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 20 октября 2021 13:40

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