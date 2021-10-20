РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИКИ

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания совершил рабочую поездку по нескольким объектам электросетевого хозяйства, включенным в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

Аслан Бжания посетил подстанцию «Бзып-220», где в настоящее время проходят ремонтные работы. Эта подстанция является одной из трех крупнейших в республике.

Стоимость реконструкции подстанции 540 млн. руб. Из них на оборудование предусмотрено 440 млн. руб, остальная часть – на проведение строительно-монтажных работ и работ по благоустройству ПС.

На данном этапе освоено более половины из заложенных средств.

После проведения всех необходимых работ максимальная нагрузка подстанции, предельная мощность, которой составляет 80-90 МВт, должна составить 250 МВт.

Завершение ремонтных работ запланировано на конец 2022 года.

Также президент проинспектировал ход восстановительных работ на ВЛ «Псоу-220», где во время сильнейшего урагана в июле текущего года, произошла серьёзная авария.

И. о. главы «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба проинформировал Аслана Бжания об установлении пяти новых опорных столбов с армированным бетоном внутри.

ВЛ «Псоу 220» обеспечивает переток электроэнергии из Российской Федерации в республику при выходе из строя ВЛ «Ачгуара».

Протяженность ВЛ «Псоу-220» – 38,7 км, мощность – 220 кВт.