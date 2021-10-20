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Абхазия Информ

ПОДАРОК ОТ ЮНИСЕФ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

Новости Среда, 20 октября 2021 14:13
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ПОДАРОК ОТ ЮНИСЕФ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Сухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передал Министерству здравоохранения наглядные пособия для Сухумского медицинского колледжа и Гагрского медицинского училища. Медики получили в дар анатомические модели, фантомы/манекены, мелкие медицинские приборы, халаты, инструменты, ламинированные плакаты и постеры, на сумму более 1,5 млн рублей.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил представителей ЮНИСЕФ за оказанную помощь.

«По просьбе Минздрава ЮНИСЕФ приобрел для студентов-медиков наглядные пособия, манекены и многое другое. Это большое подспорье для наших колледжей», – сказал министр.

Бутба подчеркнул, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы и дальше способствовать улучшению качества учебного процесса в медучилищах и колледжах. Он также пообещал, что будет присутствовать на предстоящих экзаменах и лично проверит уровень подготовки студентов.

«Я хочу посмотреть и на уровень подготовки преподавателей, чтобы наш средний медперсонал и другие специалисты которых выпускает колледж, имели достойный уровень образования», – сказал министр.

Со своей стороны, специалист по программам здравоохранения и питания ЮНИСЕФ Мадина Сулава отметила, что сегодняшнее мероприятие – это продолжение работы в сфере развития медколледжей Абхазии.

«Основной профиль деятельности Детского фонда ООН – здравоохранение и оказание помощи матери и ребенку. Нам, безусловно, важно, чтобы медицинские работники Абхазии имели возможности для повышения квалификации, совершенствования своих знаний и навыков», – сказала Сулава.

Помимо предоставления наглядных пособий, ЮНИСЕФ также проводит курсы повышения квалификации для преподавателей. Также при поддержке организации в Сухумском медицинском колледже была установлена дренажная система, а также осуществлен ремонт кровли, санузла и двух аудиторий. Директор Сухумского медицинского колледжа Нато Тарба и директор Гагрского медицинского училища Людмила Харазия, отметили, что такого рода пособий у них раньше не было, и поблагодарили Минздрав и ЮНИСЕФ.

«Теоретическая часть – это одно, а практика – совсем другое. Уверена, что студенты заинтересуются, будут лучше учиться, имея такие пособия», – отметила Нато Тарба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 20 октября 2021 14:18

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