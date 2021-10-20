РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГТК АБХАЗИИ И ФТС РОССИИ

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. В г. Сочи обсудили вопросы таможенного сотрудничества в период сельскохозяйственного сезона. С российской стороны в заседании приняли участие начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина, первый заместитель начальника таможни Вячеслав Китайский, заместитель начальника Краснодарской таможни – начальник службы по г. Сочи Дмитрий Захаров, начальники постов таможни, представитель ФТС России в Республике Абхазия Константин Козлов, начальник Абхазского таможенного поста (специализированного) Константин Балашев.

Руководители профильных направлений Южного таможенного управления, Южной электронной и Южной оперативной таможен приняли участие в формате видеосвязи.

Абхазскую делегацию представили заместитель председателя ГТК Республики Абхазия Зураб Ашуба, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник правового отдела Анана Гогохия, начальник таможенного поста "Псоу" Алиас Хишба и специалисты других отделов.

Среди приглашенных участников присутствовали заместитель Министра сельского хозяйства Республики Абхазия Дмитрий Хагуш, вице-президент Торгово-промышленной палаты Астамур Гагулия и представители других ведомств.

На заседании подвели итоги работы таможенных служб в период курортного сезона текущего года, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящему сельскохозяйственному периоду.

Было отмечено, что нагрузка на таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни в летние месяцы превысила проектную мощность пункта пропуска почти в 5 раз. Так, с мая по октябрь текущего года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 7 млн физлиц и порядка 1,5 млн транспортных средств. Всего с начала года – 9,6 млн физлиц и более 2 млн транспортных средств.

Благодаря своевременно принятому комплексу мер была обеспечена бесперебойная работа в курортный сезон на таможенном посту МАПП Адлер. Активно перераспределялись транспортные потоки с использованием реверсивного движения, за счет прикомандирования сотрудников из Краснодарской и Крымской таможен была увеличена штатная численность поста, должностные лица оперативно взаимодействовали с другими государственными контрольными органами.

Одним из важных вопросов российско-абхазского таможенного сотрудничества является оформление и контроль перемещаемой сельхозпродукции из Республики Абхазия в Россию. В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам ускорения процессов совершения таможенных операций и таможенного контроля перемещаемой продукции.

В 2020 году был зафиксирован рекордный товаропоток: более 55 тысяч тонн цитрусовых импортировано из Абхазии в Россию. В пиковые дни нагрузки, в декабре прошлого года, в сутки таможенный контроль проходили более 700 грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией. В текущем году прогнозируется ввоз более 27 тысяч тонн цитрусовых.

На прошедшей встрече участники также обсудили вопросы получения информации о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой в Республике Абхазия, обмена ценовой информацией и признания результатов таможенного контроля отдельных видов товаров сельхозназначения.

Развитие экономических связей между Россией и Абхазией имеет объективные предпосылки. Для обсуждения и решения возникающих проблемных вопросов поводятся регулярные рабочие встречи таможенных служб государств на уровне начальников сопредельных таможен и таможенных постов.

Подводя итоги, собравшиеся пришли к единогласному решению о целесообразности проведения рабочих встреч, расширении информационного взаимодействия между таможенными органами для оперативного решения возникающих проблем.