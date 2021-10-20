ОТВЕТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЕ АСИДЫ ШАКРЫЛ

Органами прокуратуры Республики Абхазия за истекший 2020 год были рассмотрены поступившие обращения Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия в полном объеме, на каждое из которых представлена запрашиваемая информация.

Генеральная прокуратура Республики Абхазия, в связи с выступлением Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Шакрыл А.Г. на пресс-конференции, размещенной на официальном сайте Абхазской Государственной телерадиокомпании, заявляет:

Относительно лица, находящегося в ГУ МЗ РА «Специализированная психоневрологическая больница», которому, как следует из выступления Уполномоченного, сотрудниками милиции причинены телесные повреждения, сообщаем, что проведенной прокуратурой Галского района в 2017 году проверкой данный факт не нашел своего подтверждения. Телесные повреждения были получены лицом при попытке скрыться от оперативных органов с похищенным имуществом после совершенного разбойного нападения, имевшего место 07 июля 2016 года, что подтверждается установленными фактическими данными, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы. Галским районным судом, признав доказанным совершение запрещенного уголовным законом деяние, 23 марта 2018 года в отношении указанного лица применены принудительные меры медицинского характера в виде прохождения принудительного лечения в ГУ МЗ РА «Специализированная психоневрологическая больница».

За указанный 2020 год в адрес Генеральной прокуратуры Республики Абхазия заключения Уполномоченного по правам человека в Республики Абхазия по уголовному делу по обвинению сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия в совершении превышения должностных полномочий путем применения насилия в отношении административно арестованного Тарба А.В., повлекшее тяжкие последствия, либо по иным уголовным делам не поступало.

Сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия является одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры в рамках осуществления надзора за соблюдением прав и свобод граждан нашего государства.