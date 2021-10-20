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Абхазия Информ

МАСТЕР-КЛАСС ОТ АЛЕКСАНДРА ЗИНЕНКО

Новости Среда, 20 октября 2021 19:08
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ АЛЕКСАНДРА ЗИНЕНКО

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Российский журналист и кинодокументалист Александр Зиненко проведет мастер-класс для студентов и журналистов Абхазии.

21 октября в 11.30 в амфитеатре Абхазского Государственного университета состоится встреча с российским журналистом, репортёром, автором и ведущим документальных фильмов, преподавателем журналистского мастерства и члена экспертного совета Школы Познера Александром Зиненко.

Тема публичной встречи в Абхазском госуниверситете с Александром Зиненко: «Личность крупным планом в документальном кино».

Это второе мероприятие, проводимое Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат-А3».

Александр Зиненко работает на телевидении с 1990-го года.

«Моя жизнь изменилась с сентября 1993 года, когда я начал работать на первом независимом телевидении в отделе спецпроектов НТВ», – сказал он в одном из интервью.

Александр Зиненко является лауреатом престижных премий – ТЭФИ, трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Наиболее популярными являются его документальные циклы «Новейшая история» и «Однажды в России», проект «Враги народа», телепрограмма «Профессия – репортер» и др.

В Абхазию Александр Зиненко привезет и представит студентам и коллегам документальную мелодраму «Непобедимая» (2018 год).

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Это социальная история про 14-кратную чемпионку мира по армрестлингу среди инвалидов-опорников и многодетную мать. Документальная мелодрама Александра Зиненко «Непобедимая» будет показан в эфире «Абаза-ТВ» 20 октября в 20:00.

22 октября Александр Зиненко в конференц-зале «Дома Москвы» в Сухуме проведет мастер-класс для абхазских журналистов. В рамках мастер-класса участники обсудят тему «Что такое «настоящая история» в документальном телевизионном фильме, и почему мало, кто горит желанием её снимать».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 20 октября 2021 19:11

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