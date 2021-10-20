НОТА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ДАМАСКЕ

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел Сирийской Арабской Республики в связи с терактом, имевшим место в столице Сирии, г.Дамаск, утром 20 октября.

«В Республике Абхазия с чувством глубокого сочувствия и скорби восприняли известие о бесчеловечном террористическом акте, имевшем место в одном из наиболее многолюдных районов центра Дамаска близ Президентского моста, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и ранения.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях, выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».