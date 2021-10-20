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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ СИРИИ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ДАМАСКЕ

Новости Среда, 20 октября 2021 19:31
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АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ СИРИИ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ДАМАСКЕ

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Ассаду в связи с терактом в Дамаске.

В тексте соболезнования говорится:

«Свидетельствую Вам свое уважение и направляю слова глубокого сочувствия в связи с терактом, произошедшим в столице Сирийской Арабской Республики г. Дамаске.

В Республике Абхазия разделяют боль сирийского народа и осуждают этот циничный и жестокий террористический акт.

Прошу передать слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 20 октября 2021 19:35

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