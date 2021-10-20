АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ СИРИИ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ДАМАСКЕ
Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Ассаду в связи с терактом в Дамаске.
В тексте соболезнования говорится:
«Свидетельствую Вам свое уважение и направляю слова глубокого сочувствия в связи с терактом, произошедшим в столице Сирийской Арабской Республики г. Дамаске.
В Республике Абхазия разделяют боль сирийского народа и осуждают этот циничный и жестокий террористический акт.
Прошу передать слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».