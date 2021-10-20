 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЧАСТИ ВОДОПРОВОДА В ГАГРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА ГОДА

Новости Среда, 20 октября 2021 20:24
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЧАСТИ ВОДОПРОВОДА В ГАГРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА ГОДА

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания ознакомился с процессом прокладки водопровода по улице Адыгаа в Гагре.

Новый водопровод длиной в 900 м обеспечит бесперебойным водоснабжением около 100 дворов. Работы завершат к концу года.

В рамках новой Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2024 годы планируется решить проблему водоснабжения в Гагре в целом.

В ходе осмотра объектов, инвестируемых Россией начальник УКСа Тимур Агрба сообщил президенту, что в 2013 году в Гагре было построено четыре насосные станции и три резервуара, однако они так и не были введены в эксплуатацию. Более того, их разграбили и теперь станции нужно восстанавливать.

Агрба напомнил, что в советское время Гагрский район потреблял 3500 кубометров воды, а при введении в эксплуатацию нового оборудования ее объем увеличится до семи тысяч кубометров.

Все послевоенные годы Гагра испытывает проблемы с водоснабжением. Вода подается по графику.

Предыдущая Инвестпрограмма предусматривала укладку водопровода по территории всего Гагрского района, и трубопровод был проведен частично, но разводки по улицам не сделали.

По оценкам специалистов, чтобы полностью решить вопрос с водой, нужно еще около 500 миллионов.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 20 октября 2021 20:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ СИРИИ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ДАМАСКЕ ВОЕННЫЕ ИЗ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕДУТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.