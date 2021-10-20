РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЧАСТИ ВОДОПРОВОДА В ГАГРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА ГОДА

В рамках новой Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2024 годы планируется решить проблему водоснабжения в Гагре в целом.

Новый водопровод длиной в 900 м обеспечит бесперебойным водоснабжением около 100 дворов. Работы завершат к концу года.

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания ознакомился с процессом прокладки водопровода по улице Адыгаа в Гагре.

В ходе осмотра объектов, инвестируемых Россией начальник УКСа Тимур Агрба сообщил президенту, что в 2013 году в Гагре было построено четыре насосные станции и три резервуара, однако они так и не были введены в эксплуатацию. Более того, их разграбили и теперь станции нужно восстанавливать.

Агрба напомнил, что в советское время Гагрский район потреблял 3500 кубометров воды, а при введении в эксплуатацию нового оборудования ее объем увеличится до семи тысяч кубометров.

Все послевоенные годы Гагра испытывает проблемы с водоснабжением. Вода подается по графику.

Предыдущая Инвестпрограмма предусматривала укладку водопровода по территории всего Гагрского района, и трубопровод был проведен частично, но разводки по улицам не сделали.

По оценкам специалистов, чтобы полностью решить вопрос с водой, нужно еще около 500 миллионов.