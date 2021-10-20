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Абхазия Информ

ВОЕННЫЕ ИЗ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕДУТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Новости Среда, 20 октября 2021 20:38
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ВОЕННЫЕ ИЗ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПРОВЕДУТ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии пройдут совместные военные учения с участием спецназа Южной Осетии, сообщает пресс-служба минобороны Южной Осетии.

По информации ведомства, югоосетинские военнослужащие уже прибыли в Абхазию. В ходе учений будут проводиться стрельбы, в том числе из средств артиллерии. Также планируется применять авиацию.

«Личный состав от Республики Южная Осетия будет применен в составе тактического воздушного десанта, а также для выполнения последующих совместных учебно-боевых задач по уничтожению вероятного противника», — сообщили в минобороны.

В ходе учений планируется обмен опытом между военнослужащими Абхазии и Южной Осетии. Также совместные маневры должны укрепить товарищеские отношения между военнослужащими из разных республик.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 20 октября 2021 20:41

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