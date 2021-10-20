ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 163 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 541 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 163 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 34, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.