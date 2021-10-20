ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 163 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 541 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 163 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 34, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 44 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30361 человек. Зарегистрировано 435 летальных случаев. Выздоровели 25117 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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