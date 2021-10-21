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Абхазия Информ

РАСХОДЫ НА COVID-19 ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛИ 30,2 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 21 октября 2021 15:18
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РАСХОДЫ НА COVID-19 ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛИ 30,2 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл рабочую встречу с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и министром здравоохранения Эдуардом Бутба.

Обсуждали динамику расходов, связанных с защитой здоровья населения от Covid-19, а также вопросы погашения задолженностей перед организациями, поставляющими препараты, кислород и другое для лечения больных в стационарах республики.

Министр финансов отметил рост финпотребностей лечебных учреждений.

«За последнюю неделю мы профинансировали систему здравоохранения на 30 млн 200 тыс. рублей», – констатировал Делба.

Ранее средненедельный объём покрытия всех потребностей, связанных с лечением коронавирусных больных, составлял 18 млн рублей.

Бутба пояснил, что рост потребностей связан с увеличением количества больных, а также с тяжелым течением заболевания.

«Вирус агрессивен и усугублён сезонными ОРВИ и ОРЗ», – заявил Бутба.

Александр Анкваб поручил контролировать отпуск препаратов, при этом обеспечивать своевременный запас медикаментов и средств защиты на месяц вперёд.

«Государство делает все возможное, чтобы попавший в стационар пациент не испытывал дефицит ни в лекарственном обеспечении, ни в уходе и питании. Но самая большая ответственность лежит на гражданах: прививаться, не посещать места массового скопления и соблюдать санитарные нормы защиты», – завершил Анкваб. 

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 21 октября 2021 15:21

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