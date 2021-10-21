РАСХОДЫ НА COVID-19 ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛИ 30,2 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл рабочую встречу с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и министром здравоохранения Эдуардом Бутба.
Обсуждали динамику расходов, связанных с защитой здоровья населения от Covid-19, а также вопросы погашения задолженностей перед организациями, поставляющими препараты, кислород и другое для лечения больных в стационарах республики.
Министр финансов отметил рост финпотребностей лечебных учреждений.
«За последнюю неделю мы профинансировали систему здравоохранения на 30 млн 200 тыс. рублей», – констатировал Делба.
Ранее средненедельный объём покрытия всех потребностей, связанных с лечением коронавирусных больных, составлял 18 млн рублей.
Бутба пояснил, что рост потребностей связан с увеличением количества больных, а также с тяжелым течением заболевания.
«Вирус агрессивен и усугублён сезонными ОРВИ и ОРЗ», – заявил Бутба.
Александр Анкваб поручил контролировать отпуск препаратов, при этом обеспечивать своевременный запас медикаментов и средств защиты на месяц вперёд.
«Государство делает все возможное, чтобы попавший в стационар пациент не испытывал дефицит ни в лекарственном обеспечении, ни в уходе и питании. Но самая большая ответственность лежит на гражданах: прививаться, не посещать места массового скопления и соблюдать санитарные нормы защиты», – завершил Анкваб.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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