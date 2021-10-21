АЛЕКСАНДР АНКВАБ: УЛУЧШИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с руководством системы здравоохранения и учреждения по лечению психиатрических больных.
Темой встречи стали вопросы административного и хозяйственного управления лечебным учреждением, некоторые вопросы кадрового характера, а также блок вопросов, связанных с охраной периметра и корпусов больницы.
На совещании присутствовали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, главный врач ГУ «Психиатрическая больница» Ирина Ануа, начальник Управления охраны собственности МВД Тариел Габелия, директор УП «Сухумстрой» Рауф Харазия.
В результате встречи Александр Анкваб поручил заинтересованным специалистам составить план мероприятий, в который войдёт ремонт вспомогательных и хозяйственных систем (вентиляции, канализации и др.), усиление охраны корпуса особого режима и всей территории, укрепление оконных и дверных блоков.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.