АЛЕКСАНДР АНКВАБ: УЛУЧШИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с руководством системы здравоохранения и учреждения по лечению психиатрических больных.

Темой встречи стали вопросы административного и хозяйственного управления лечебным учреждением, некоторые вопросы кадрового характера, а также блок вопросов, связанных с охраной периметра и корпусов больницы.