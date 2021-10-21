 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021

ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Федерация футбола Румынии пошла на интересный эксперимент, который поможет найти брошенным животным своих новых хозяев.…
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: УЛУЧШИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новости Четверг, 21 октября 2021 15:13
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ: УЛУЧШИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с руководством системы здравоохранения и учреждения по лечению психиатрических больных. 

Темой встречи стали вопросы административного и хозяйственного управления лечебным учреждением, некоторые вопросы кадрового характера, а также блок вопросов, связанных с охраной периметра и корпусов больницы.

На совещании присутствовали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, главный врач ГУ «Психиатрическая больница» Ирина Ануа, начальник Управления охраны собственности МВД Тариел Габелия,  директор УП «Сухумстрой» Рауф Харазия.

В результате встречи Александр Анкваб поручил заинтересованным специалистам составить план мероприятий, в который войдёт ремонт вспомогательных и хозяйственных систем (вентиляции, канализации и др.), усиление охраны корпуса особого режима и всей территории, укрепление оконных и дверных блоков.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 21 октября 2021 15:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ СОЗДАДУТ ШТАБ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТПРОГРАММЫ РАСХОДЫ НА COVID-19 ЗА НЕДЕЛЮ СОСТАВИЛИ 30,2 МЛН РУБЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.