РУКОДЕЛЬНИЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»

В состав делегации вошли: начальник Управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы (руководитель делегации), Инна Салакая (авторские сумки ручной работы), Гунда Авидзба (авторские сумки, предметы интерьера ручной работы) и Минадора Миканба (авторские куклы ручной работы).

Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. По приглашению российской общественно организации «Интернациональный союз женщин», делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия приняла участие в III-м Международном фестивале народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» и бизнес-площадке «Женщина третьего тысячелетия», которые проходили в Москве с 15 по 17 октября 2021 г.

Напомним, что в сентябре 2020 года Торгово-промышленная палата Абхазии проводила Фестиваль народных промыслов и ремесел. В мероприятии приняли участие 56 мастериц, которые приставили свои лучшие работы – керамику, кукол, различные предметы декора, оригинальные украшения, игрушки ручной работы вышивку, деревянные и вязаные изделия и многое другое.

На церемонии открытия Фестиваля в Сухуме, президент ТПП Тамила Мерцхулава подчеркнула, что на перспективу есть планы объединить мастериц в общий профессиональный союз, который ТПП не просто поддержит, но и обеспечит участие творческих людей на международных площадках. Палата планирует отбирать с помощью экспертного совета победителей конкурса и в дальнейшем обеспечить их участие в выставках мастеров декоративно-прикладного искусства в зарубежных странах. Более того, ТПП намерена поддерживать рукодельниц и с каждым годом увеличивать количество участников подобных фестивалей.

Московский фестиваль «Руками женщины» – это уникальная площадка для объединения женщин разных конфессий и стран, оказывающая позитивное влияние на укрепление женского движения в России, взаимодействие между женщинами РФ, Европы и Азии.

В едином пространстве центра российской столицы – на ВДНХ собрались интересные и необычные мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений, женщины малого и среднего бизнеса из 85 регионов России, стран СНГ и зарубежных стран – Абхазии, Ирака, Армении, Венгрии и др.

Цель фестиваля – показать насколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях современности, насколько благороден труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культурные традиции народов России и зарубежных стран.

В рамках фестиваля прошли показы этно-моды, фото-выставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов, в которых делегация ТПП Абхазии принимала активное участие.

Бизнес-площадка «Женщина третьего тысячелетия» – это уникальная возможность заявить о себе для женщин малого и среднего бизнеса. Здесь состоялась презентация женского бизнеса и женских организаций зарубежных стран, прошли деловые встречи и обсуждение актуальных социальных и экономических проблем, волнующих деловое женское сообщество. Также были организованы бизнес-диалоги, деловые дискуссии, круглые столы и мастер-классы с участием ведущих женщин-экономистов, бизнес-аналитиков и топ-менеджеров успешных компаний разных стран.

В рамках круглого стола «Презентация стран и регионов по средствам МСП и культуры» состоялся показ фильма об Абхазии, который вызвал огромный интерес среди участниц мероприятия.

ТПП Абхазии представила на фестивале стенд с абхазской продукцией и изделиями женщин-рукодельниц, многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами нашей республики. И, как всегда, абхазская экспозиция пользовалась особым вниманием и спросом среди посетителей, участников выставки и зарубежных гостей мероприятия.

По итогам мероприятия, участницам были вручены дипломы победителей III-го Международного фестиваля народно художественных промыслов и ремесел «Руками женщины».

Напомним, что соглашение между ТПП Абхазии и РОО «Интернациональный союз женщин» был подписан в марте 2021 г.