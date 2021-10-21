ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. В рамках Международного таможенного форума – 2021, который проходит в Москве 21-22 октября, состоялось подписание Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи; Протокола между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Республикой Абхазия и Российская Федерацией и Меморандума о взаимопонимании между Федеральной таможенной службой России и Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия по развитию автоматизации таможенного администрирования в Республике Абхазия.

От абхазской стороны полномочия по подписанию делегированы председателю Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Отару Хеция, от российской стороны и.о. руководителя Федеральной таможенной службы России Руслану Давыдову.



Присутствие на крупнейшем мероприятии таможенной тематики на Евразийском пространстве, позволит делегатам из Абхазии, познакомиться с новейшими достижениями в области таможенного администрирования, укрепить межведомственное сотрудничество таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации и внесёт вклад в дальнейшее развитие международного таможенного сотрудничества.

В Международном таможенном форуме принимают участие 44 делегации из 39 стран и пяти международных организаций.

Главные темы форума – цифровизация и информатизация таможенных процессов, преодоление кризиса, вызванного пандемией, а также сотрудничество в сфере обмена информацией о поставках товаров.