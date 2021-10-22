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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ 135 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И ДВОЕ УМЕРШИХ ОТ НЕГО

Новости Пятница, 22 октября 2021 12:16
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ЗА СУТКИ 135 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И ДВОЕ УМЕРШИХ ОТ НЕГО

Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 613 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 135 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 50 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 82 лет.

В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 72 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30496 человек. Зарегистрировано 437 летальных случаев. Выздоровели 25487 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 22 октября 2021 12:19

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