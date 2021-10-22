ЗА СУТКИ 135 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И ДВОЕ УМЕРШИХ ОТ НЕГО

Сухум. 21 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 613 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 135 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 50 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.