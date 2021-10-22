ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ БЕСЛАН КУТАРБА

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гулрыпшского района возобновлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 04 августа 2000 года по факту похищения Буава Д.М., угона автотранспортного средства, посягательства на жизнь сотрудника милиции и незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия в отношении Кутарба Беслана Валикоевича 1971 года рождения.

25 октября 2000 года в рамках расследования данного уголовного дела Кутарба Б.В. был объявлен в розыск и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении Кутарба Б.В. в рамках расследования данного уголовного дела 25 марта 2001 года, было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по п.п. 1 и 2 ч.2 ст.133, ч.2 ст.243, ч.3 ст.209 и ч. 1 и 2 ст.238 УК РА (ред. 1993 года).

17 октября 2021 года Кутарба Б.В. был задержан в г. Сухум в результате реализации оперативной информации сотрудниками ОУР ОМ-1 УВД по г. Сухум совместно с сотрудниками УУР МВД РА.

В настоящее время прокуратурой Гулрыпшского района проводятся необходимые следственные и процессуальные действия по данному уголовному делу. Кутарба Б.В. водворен в ИВС ОВД по Гулрыпшскому району.