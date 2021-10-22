ЛИВНЕВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ НА ТРЕХ УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ВХОДИЛИ В ИНВЕСТПРОГРАММУ

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. На расширенном заседании по реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг. начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба пояснил о причинах задержки работ по ремонту коммуникаций на трех улицах Сухума – Абазинской, Гулиа и Джонуа.

«Изначально в Инвестиционную программу не вошли ливневые коллекторы, которые необходимо было заменить и отреставрировать на этих трех улицах, в связи с частыми подтоплениями. То есть, канализацию и водопровод на этих улицах поменяли, а ливнёвки не были предусмотрены. Мы изыскали средства за счёт экономии средств на других объектах, включили данные мероприятия в Инвестиционную программу и продолжили работу», – отметил начальник УКС.