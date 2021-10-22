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Абхазия Информ

ЛИВНЕВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ НА ТРЕХ УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ВХОДИЛИ В ИНВЕСТПРОГРАММУ

Новости Пятница, 22 октября 2021 18:35
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ЛИВНЕВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ НА ТРЕХ УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ВХОДИЛИ В ИНВЕСТПРОГРАММУ

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. На расширенном заседании по реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг. начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба пояснил о причинах задержки работ по ремонту коммуникаций на трех улицах Сухума – Абазинской, Гулиа и Джонуа.

«Изначально в Инвестиционную программу не вошли ливневые коллекторы, которые необходимо было заменить и отреставрировать на этих трех улицах, в связи с частыми подтоплениями. То есть, канализацию и водопровод на этих улицах поменяли, а ливнёвки не были предусмотрены. Мы изыскали средства за счёт экономии средств на других объектах, включили данные мероприятия в Инвестиционную программу и продолжили работу», – отметил начальник УКС.

Подрядчиками на этих объектах являются МУП ДРСУ Администрации г. Сухум и МУП «Водоканал».

Тимур Агрба проинформировал, что сметная документация по данным объектам также находится на корректировке и на прохождение повторной экспертизы, в связи с увеличением сметной стоимости проекта.

«Несмотря на это, подрядные организации работы не останавливают. На улице Абазинской работы выполнены на 90 %. На улице Джонуа и Гулиа работы выполнены порядка 80 %. Как только мы получим документы с экспертизы, мы сразу будем подписывать акты выполненных работ и оплачивать подрядным организациям выполненные работы», – сказал Тимур Агрба.

22 октября президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, мэр Сухума Беслан Эшба, главы администраций городов и районов, представители строительных организаций.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 22 октября 2021 18:36

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