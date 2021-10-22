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Абхазия Информ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА СПАСАТЕЛЮ

Новости Пятница, 22 октября 2021 18:29
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Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. За проявленные особые личностные и профессиональные качества при спасении людей в  море в акватории города Гагра летом этого года, командир спасательного катера Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА Хупория Хаджарат Гигович, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, генерал-лейтенанта Льва Квициния, награжден Почётной грамотой спасательного ведомства страны.

По данным ГИМС МЧС РА около 50 человек были спасены в течение купального сезона 2021 года на водных объектах на всей территории Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 22 октября 2021 18:31

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