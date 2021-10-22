РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках лимита финансирования на 2021 год предусмотрена реализация 44 мероприятий на общую сумму 1 млрд 350 млн рублей. Из них, согласно графикам производства работ, в текущем финансовом году предусмотрено завершение 32 объектов, еще по 12 объектам финансирование предусмотрено в рамках 2022 года. Это переходящие объекты.

По данным на 21 октября, сумма освоенных в этом финансовом году средств составила чуть более 392 млн рублей.

До конца года подрядным организациям осталось освоить около 450 млн рублей. Не освоение средств связано с пересмотром проектно-сметной документации, отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.



«В течение 2020 и 2021 года нам необходимо было вносить изменения в проектно-сметную документацию, не связанную изначально со стоимостью, а с тем, что по ряду объектов, конкретно по видам работ, не была составлена качественная проектно-сметная документация и появились проблемы. То, что то мы с 2020 года перешли на составление проектно-сметной документации по базисно-индексному методу, – до этого проектно-сметная документация формировалась по ресурсному методу, – данное обстоятельство в значительной степени повлияло на формирование стоимости. Речь идет о том, что определённая стоимость формируется на основании базиса с применением индекса. А ресурсный метод позволял формировать сметную стоимость на основании стоимости, которая формируется у поставщиков. В России тоже перешли на базисный индексный метод. Если данный метод будет дальше использоваться, у нас постоянно будут возникать проблемы с актуальностью сметной документации», – отметила Озган.

Она проинформировала, что этот вопрос ставили в рамках Межправкомиссии. В РФ данная тема так же актуальна, потому что произошло существенное изменение цен на строительные материалы.



«Сегодняшняя встреча не предусматривает наказания и увольнения. Сегодня я решил с вами поговорить для того, чтобы вникнуть в существующее проблемы. Часть проблем очевидна. В течение 2021 года, существенным образом выросли цены. В связи с этим, мы должны пройти переэкспертизу. Третья причина в том, что авансовые платежи рассчитываются не со стоимости объектов, а с лимита года. Это все мешает нашей работе. Программа свёрстана на три года, мы на эту тему говорим уже второй год. Что мы должны сделать, чтобы эти препоны устранить? Мы просим российскую сторону увеличить объемы финансирования. Они пошли нам навстречу. Можем мы эти деньги осваивать?», – спросил президент.

«Бюрократизация процесса ни к чему хорошему не приводит. И проекты мы должны делать сами, и экспертизу мы должны проходить здесь. Если мы строим спецобъект, и знаний наших не хватит, можно обратиться к сторонней проектной организации. У нас очень хорошие проектировщики были и есть молодежь. Ей надо доверять, ей нужно расти. А если будем делать проекты и экспертизу не здесь, будет то же самое, что и происходит сейчас, к сожалению», – сказал премьер-министр Александр Анкваб.

В пример он привел ткуарчальскую больницу, которую не могут ввести в эксплуатацию по причине того, что в проектно-сметной документации не были учтены элементарные требования, предъявляемые к медицинским учреждениям.

«Об этом знают наши российские друзья? А чем отличается такая российская проектная организация от нерадивой абхазской организации?», – спросил президент.



«Эти вопросы надо поднимать на встречах. А то мы столкнемся с тем, что мы пробьём деньги и мы их не освоим, откатимся, и на этом все закончится. Такая работа нас устроить не может. Если это не понимают руководители среднего звена в Российской Федерации, есть руководители, которые это поймут. До них это надо донести. Это является препятствием в наших взаимоотношениях, наших совместных экономических, очень важных для населения Абхазии, проектах. Этого быть не должно», – сказал Аслан Бжания.



Президент поручил министру экономики сформулировать и подготовить для представления российским коллегам все предложения, которые по мнению Минэкономики, необходимы для более успешной реализации проектов и облегчения решения процедурных вопросов.

«Руководство республики будет решать возникающие проблемы, ведь речь идет в основном о важных для развития экономики инфраструктурных проектах. Это не проходное совещание, я буду лично контролировать этот процесс. Я хотел бы иметь большое количество поводов для поощрения руководителей подрядных организаций и руководителей ведомств. Также будут усилены меры контроля со стороны правоохранительных органов. Таких прецедентов, как это было ранее в министерстве по репатриации, в «Абхазавтодоре» и других организациях, быть не должно. Какую-то страницу мы перевернули, и не надо делать так, чтобы мы вернулись туда. Контрольные органы научились уже работать, есть сметная документация, есть прибыль в рамках сметной документации. Все будет под контролем, предупреждаю. О такой практике, как отмывание строительными компаниями по 2-3 миллиарда рублей через банковские сферы, следует забыть, уважаемые строители, чтобы мы продолжали разговор в этой аудитории, а не в других местах. При таких примерах, организация закончит уголовной ответственностью и реальным сроком», – сказал, подводя итоги совещания президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.