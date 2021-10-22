ВИССАРИОН АПЛИАА ОТКАЗАЛСЯ ОБСУЖДАТЬ ВОПРОС АПЦ В ТБИЛИСИ

14 октября Церковный совет Абхазской православной церкви (АПЦ) обратился с письмом к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и его святейшеству, святейшему и блаженнейшему католикосу-патриарху Грузии Илие. В обращении отмечается необходимость решения исторических ошибок, которые были допущены в отношении канонического статуса Абхазской церкви.

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. Председатель Церковного совета абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа не намерен обсуждать в Тбилиси вопросы неканонической правомочности Грузинского патриархата на Абхазскую церковь. Об этом он заявил в эфире Абхазского ТВ.

«Православная Абхазия пережила многие лихолетья в своей многовековой истории. Сохраняя память о многих гонениях и несправедливости, делая правильные выводы о прошлых ошибках, мы должны думать о будущем абхазского православия. Очень важно для нашей страны абхазской, чтобы никогда более не сопровождалась ее православная история той несправедливостью, той злобой и ложью, которая затворяет Божию благодать. С помощью Божией желаем мы начать исправлять ошибки, которые были допущены в отношении канонического статуса Абхазской церкви.

Абхазская православная церковь является наследницей Абхазского католикосата. Церковный совет абхазской православной церкви обращается к Московскому патриархату, так как миссия восстановления православного христианства на Кавказе принадлежит Московскому патриархату.

Для нас является правилом и каноном заявление патриарха Тихона в 1918 году о неправомочности претензий Грузинской православной церкви на территорию Абхазии», – говорится в документе АПЦ, опубликованном на официальном сайте АПЦ.

В документе отмечается, что Абхазская церковь «не желает иметь братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской православной церкви».

Абхазская церковь призывает все поместные церкви исследовать канонический статус Абхазской православной церкви с помощью канонического церковного православного права. Полный текст документа на сайте www.aiashara.ru .

На письмо ответила грузинская православная церковь. Она предлагает в частности провести встречу в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы.

Данное предложение иерей Виссарион назвал коварством и заявил об отказе обсуждать вопросы статуса АПЦ в Тбилиси, ссылаясь на известные трагические факты в истории Абхазии, после посещения Тбилиси видных государственных деятелей.

«Этот вопрос не решается в Тбилиси, а там, где он решался 100 лет назад. И там будем разговаривать. Только так и никак более. Там где тебя убивают и уничтожают, туда ехать и разговаривать не следует. Это мое мнение», – подчеркнул иерей Виссарион.



