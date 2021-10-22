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Абхазия Информ

23 ОКТЯБРЯ ДВИЖЕНИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ ЛАКОБА И ДЖОНУА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО

Новости Пятница, 22 октября 2021 12:35
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23 ОКТЯБРЯ ДВИЖЕНИЕ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ ЛАКОБА И ДЖОНУА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. В связи с прокладкой ливневого коллектора через улицу Лакоба, в субботу, 23 октября, с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение на перекрестке улиц Лакоба и Джонуа. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум Руслан Авидзба. По трем центральным улицам Сухума – Абазинской, Гулиа и Джонуа, по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг., поэтапно проводится капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения.

В 2020 году проведены работы по замене водоводов на трех улицах, в течение 2021 года предусмотрена реконструкция ливневых коллекторов. 

Основные сложности  связаны с заменой ливневых коллекторов, расположенных по обеим сторонам улицы Абазинская.

Руслан Авидзба ранее сообщал, что улица Джонуа – самая протяженная из трех, где проходят работы по замене ливневого коллектора – 1250 метров. Было принято решение уложить с одной стороны ливневую трубу жесткую гофрированную, для того, чтобы в дальнейшем, при эксплуатации дороги, проезжающие грузоподъемные машины не могли продавить ее. Труба идет от улицы Дзидзария, начиная с диаметра 500 мм, и далее на увеличение, и заканчиваться будет уже на улице Когониа диаметром 1000 мм. На противоположной стороне обустроены ливневые колодцы с перехватами и врезками в трубу.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 22 октября 2021 12:37

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