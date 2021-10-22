ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с главами Администраций городов и районов Абхазии. В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, его заместители, премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры, министр финансов и экономики Владимир Делба и Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Обсуждалась ситуация с собираемостью налогов, их динамика; уровень задолженности за электроэнергию; объекты, восстанавливаемые в рамках Инвестпрограммы; вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой, водоснабжением, канализацией; текущее состояние приватизированных объектов и привлечение инвестиций в районы; ситуация с COVID-19 и предпринимаемые местными властями меры по ее улучшению.



Руководители регионов доложили главе государства о ситуации на местах по обсуждаемым вопросам.



В ходе совещания Президент отметил приоритетность привлечения инвестиций в экономику республики.



По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд поручений и призвал глав регионов детально изучать и владеть ситуацией по всем направлениям в возглавляемых ими городах и районах.

Об этом сообщает сайт главы государства.