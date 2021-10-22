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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 22 октября 2021 18:58
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел   совещание с главами Администраций городов и районов Абхазии. В  совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, его заместители, премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры, министр финансов и экономики Владимир Делба и Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Обсуждалась ситуация с собираемостью налогов,  их динамика; уровень задолженности за электроэнергию; объекты, восстанавливаемые в  рамках Инвестпрограммы; вопросы, связанные с  дорожной инфраструктурой, водоснабжением, канализацией; текущее состояние приватизированных объектов и   привлечение инвестиций в районы; ситуация с  COVID-19 и  предпринимаемые местными властями меры по ее улучшению.

Руководители регионов доложили главе государства о ситуации на местах по обсуждаемым вопросам.

В ходе совещания Президент отметил приоритетность привлечения инвестиций в экономику республики.

По итогам совещания Аслан Бжания дал ряд поручений  и призвал глав регионов детально изучать и владеть ситуацией по всем направлениям  в возглавляемых ими городах и районах.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 22 октября 2021 19:03

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