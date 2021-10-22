ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ (АПРА) ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 Г. СОСТАВИЛ 18,9 МЛРД РУБ.

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. За девять месяцев 2021 г. держателями банковских карт на территории Республики Абхазия было произведено операций на общую сумму 18,9 млрд руб. Таким образом, объем транзакций, произведенных через платежную инфраструктуру национальной платежной системы АПРА, вырос на 83,5%, или 8,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре совершенных операций на долю карт международных платежных систем пришлось 44,7%, на карты АПРА – 43,3%, на карты платежной системы «Мир» – 12,0%.

Объем операций по российским банковским картам в НПС АПРА за девять месяцев 2021 г. вырос на 162,1% (6,6 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,8 млрд рублей. При этом картами «Мир» с начала года было совершенно операций на 2,3 млрд руб., что на 181,1% (1,5 млрд руб.) больше показателя 2020 г.

По итогам девяти месяцев 2021 г. объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами составил 5,4 млрд руб. в том числе по картам МПС – 4,1 млрд руб., по картам Мир – 1,0 млрд руб. Объем безналичных операций держателей карт АПРА вырос на 88,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 289 млн руб.

В 2021 г. держатели карт АПРА «World» стали активней использовать банковские карты за пределами Республики Абхазия. В отчетном периоде объем операций составил 51 млн руб., в 2020 г. данный показатель составлял 29 млн руб.

За 9 месяцев 2021г. банками-участниками НПС АПРА было установлено 561 терминальное устройство. Платежная сеть НПС АПРА составляет свыше 3 тыс. терминалов для приема банковских карт в местах реализации товаров и услуг.