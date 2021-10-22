МУЗЕЙ БАНКА АБХАЗИИ В БРИТАНСКОМ ЖУРНАЛЕ «COIN NEWS MAGAZINE»

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. Открытие музея Банка Абхазии не осталось незамеченным мировым нумизматическим сообществом. Крупнейший британский нумизматический журнал «Coin News Magazine» опубликовал статью, посвященную данному событию. В статье подробно рассказывается о задачах музея по сбору, хранению, изучению и экспонированию денежных знаков, обращавшихся на территории Абхазии в течение 2500 лет. Статья иллюстрирована фотографиями с изображением музея.

Более того, редакция журнала опубликовала заметку под названием «A day at the museum», в которой не только рассказывается про деятельность музея, но и приводится историческая справка об истории Абхазии и подчеркивается, что страна провозгласила свою независимость от Грузии в 1999 г. Редактор уделяет внимание древней истории Абхазии, ее связях с Византией и Оттоманской империей, и тому, какое отражение это нашло в монетной системе Абхазии.

Редакция журнала настоятельно рекомендует своим читателям посетить Абхазию. И если сейчас это может быть сложно осуществить в связи с действующими ограничениями, они советуют начать с онлайн экскурсии на сайте музея Банка Абхазии.

«Coin News Magazine» относится к авторитетному британскому издательству «Token Publishing» и издается с 1983 г. Ежемесячный тираж журнала составляет 8000 экземпляров.