ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 30656 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 529 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 160 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 33, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 87 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.