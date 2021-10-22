ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 30656 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 22 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 529 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 160 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 33, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 87 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались три пациента , женщина 88 лет и двое мужчин 52 и 62 лет.
В российском военном госпитале умерла женщина 1935 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30656 человек. Зарегистрирован 441 летальный случай. Выздоровели 25907 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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