ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 30722 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 24 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 23 октября проведено у 274 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 66 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 27, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 85 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.