ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 30722 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 24 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 23 октября проведено у 274 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 66 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 27, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 85 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В российском военном госпитале умер мужчина 1940 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30722 человека. Зарегистрировано 442 летальных случая. Выздоровели 26109 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от Super User
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 30656 ЧЕЛОВЕК
- МУЗЕЙ БАНКА АБХАЗИИ В БРИТАНСКОМ ЖУРНАЛЕ «COIN NEWS MAGAZINE»
- ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ (АПРА) ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 Г. СОСТАВИЛ 18,9 МЛРД РУБ.
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
- ВАКАНТНЫЕ МЕСТА НА ДОЛЖНОСТИ СУДЬЕЙ