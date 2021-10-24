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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 30722 ЧЕЛОВЕКА

Новости Воскресенье, 24 октября 2021 19:24
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 30722 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 24 октября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 23 октября проведено у 274 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 66 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 27, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 85 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В российском военном госпитале умер мужчина 1940 г.р.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30722 человека. Зарегистрировано 442 летальных случая. Выздоровели 26109 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 октября 2021 19:26

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