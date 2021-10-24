ИЗЪЯТО ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО

Сухум. 24 октября 2021. Абхазия-Информ. Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана в отношении Хасая Емзара Зауровича 1984 г.р., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РА.

Вышеназванный гражданин по месту жительства в с. Яштуха Сухумского района, а именно в одной из комнат второго этажа домовладения незаконно хранил взрывчатое вещество с зарядом тротила «Шашка-детонатор ТС-500Л», согласно справке ЭКЦ МВД весом 525 гр.