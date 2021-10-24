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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО

Новости Воскресенье, 24 октября 2021 19:27
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ИЗЪЯТО ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО

Сухум. 24 октября 2021. Абхазия-Информ. Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана в отношении Хасая Емзара Зауровича 1984 г.р., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РА.

Вышеназванный гражданин по месту жительства в с. Яштуха Сухумского района, а именно в одной из комнат второго этажа домовладения незаконно хранил взрывчатое вещество с зарядом тротила «Шашка-детонатор ТС-500Л», согласно справке ЭКЦ МВД весом 525 гр.

Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска Сухумского РОВД. Расследование уголовного дела в отношении Хасая Е. З. проводит группа дознания того же райотдела.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 24 октября 2021 19:49

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