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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ COVID-19

Новости Понедельник, 25 октября 2021 23:02
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ЗА СУТКИ ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ COVID-19

Сухум. 25 октября 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 683 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 202 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 22, в Гагрской ЦРБ – 27, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 90 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались четыре человека, три женщины, 80, 73 и 74 лет, а также мужчина 71 года.

В российском военном госпитале скончался мужчина 1941 г.р.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30924 человека. Зарегистрировано 447 летальных случаев. Выздоровели 26313 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 25 октября 2021 23:06

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