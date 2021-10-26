ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

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Новости Вторник, 26 октября 2021 13:39
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Сухум. 26 октября 2021. Абхазия-Информ.Сотрудники посольства России в Абхазии успешно завершили кампанию по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и приравненным к ним участникам боевых действий, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия. Комплекс мероприятий по поддержке указанных категорий граждан проводился в рамках решения правительства Российской Федерации по смягчению негативных последствий коронавирусной инфекции.

В ходе кампании были переданы материальная помощь с продовольственными наборами, а также закуплены лекарства, медицинская техника и бытовые приборы. В ряде случаев осуществлен косметический ремонт домов и помещений.

Акция стартовала 15 октября и охватила Гагрский, Гудаутский, Сухумский и Гулрыпшский районы. Всего адресную помощь получили 57 человек.

Об этом сообщается на странице посольства в социальной сети facebook.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 26 октября 2021 13:41

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