ВСТРЕЧА В МИДе
Сухум. 26 октября 2021. Абхазия-Информ.26 октября в МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Даура Кове со специальным представителем ЕС Готфридом Ханне.
В рамках встречи специальный представитель ЕС Готфрид Ханне представил главе МИД Абхазии региональную программу «EU4Dialogue», а также партнеров - исполнителей ЕС: представителя Фонда Конрада Аденауэра Таню Тамминен, представителя программы ДААД (DAAD) Реуля Гебхард и представителя института Гете Барбару Фон Мунхгаузен.
Основной целью программы «EU4Dialogue», состоящей из трех компонентов, является включение Республики Абхазия в международные образовательные и культурные проекты.
Даур Кове поблагодарил за озвученные предложения и подчеркнул необходимость детального обсуждения всех аспектов, способствующих реализации данного проекта на территории Республики Абхазия.